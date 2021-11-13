Засмагла дружина MONATIK у купальнику попозувала на пляжі у Дубаї

Засмагла дружина MONATIK у купальнику попозувала на пляжі у Дубаї

Ірина показала фото з відпочинку.

Мультиартист MONATIK разом із дружиною та дітьми наразі перебуває в ОАЕ.

Так, у Дубаї артист і гастролює, і відпочиває. Поки зірка готувався до концерту, його кохана Ірина вирішила позасмагати на пляжі.

На сторінці в Instagram 35-річна обраниця виконавця розмістила знімок, на якому постала у купальнику. Вона зібрала волосся, одягнула сонцезахисні окуляри та усміхнено прийняла позу лотоса.

Ірина Монатік / instagram.com/irinamonatik

"Не сумуй, отримуй Vitamin D", – підписала публікацію Монатік.

У відповідь користувачі залишили у коментарях низку приємностей: "красуня", "класна".

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