Засмагла дружина MONATIK в купальнику посвітила довгими ніжками на пляжі

Ірина показала ефектне фото.
Дружина мультиартиста MONATIK Ірина, попри роботу, знаходить час для релаксу у теплих краях.
Так, кохана зірки вирушила на пляж та зробила декілька ефектних знімків у купальнику. Одним з них вона поділилася у своєму фотоблогу. На світлині засмагла Монатік грайливо позувала на камені в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах. Обраниця виконавця посвітила довгими ніжками.
"Життя! Яке ж ти прекрасне!" – поділилася Ірина.
Зі свого боку, фоловери потішили красуню компліментами.
- О, Боже, які ноги!
- Пожежа
- Неможливо красиво!
- Вау-вау-вау!
Нагадаємо, раніше дружина MONATIK у рожевому сліпдресі похизувалася фігурою. Подружжя перебуває за кордоном.