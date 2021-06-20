Засмагла дружина MONATIK в купальнику посвітила довгими ніжками на пляжі

Ірина показала ефектне фото.

Дружина мультиартиста MONATIK Ірина, попри роботу, знаходить час для релаксу у теплих краях.

Так, кохана зірки вирушила на пляж та зробила декілька ефектних знімків у купальнику. Одним з них вона поділилася у своєму фотоблогу. На світлині засмагла Монатік грайливо позувала на камені в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах. Обраниця виконавця посвітила довгими ніжками.

instagram.com/irinamonatik

"Життя! Яке ж ти прекрасне!" – поділилася Ірина.

Зі свого боку, фоловери потішили красуню компліментами.

О, Боже, які ноги!

Пожежа

Неможливо красиво!

Вау-вау-вау!

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK у рожевому сліпдресі похизувалася фігурою. Подружжя перебуває за кордоном.

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