Засмагла Камалія замилувала усміхненим фото з підрослими доньками від Мохаммада Захура

Українська співачка Камалія поділилася новою світлиною з доньками-близнючками Арабеллою та Мірабеллою від пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Виконавиця опублікувала фото з дев'ятирічними дівчатками у своєму блозі в Instagram. Засмагла Камалія щасливо усміхалася поруч Арабеллою та Мірабеллою на тлі вечірнього міста.

"Дівчатка, такі дівчатка", - підписала світлину співачка та додала хештег #безфільтрів.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Родинне фото викликало захоплення у шанувальників Камалії, тож у коментарях вона отримала чимало приємних компліментів від фанів: "Дівчатка красуні і мама гарна", "Які гарнюні ви", "Ви неймовірні", "Чарівні і неповторні".

Нагадаємо, днями Камалія спантеличила фото з Мохаммадом Захуром у басейні після їхнього розлучення та розповіла про важливу для них дату.

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