Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Засмагла Камалія замилувала усміхненим фото з підрослими доньками від Мохаммада Захура

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
212
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Засмагла Камалія замилувала усміхненим фото з підрослими доньками від Мохаммада Захура

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка відпочиває разом з дочками.

Українська співачка Камалія поділилася новою світлиною з доньками-близнючками Арабеллою та Мірабеллою від пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Виконавиця опублікувала фото з дев'ятирічними дівчатками у своєму блозі в Instagram. Засмагла Камалія щасливо усміхалася поруч Арабеллою та Мірабеллою на тлі вечірнього міста. 

"Дівчатка, такі дівчатка", - підписала світлину співачка та додала хештег #безфільтрів.

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Родинне фото викликало захоплення у шанувальників Камалії, тож у коментарях вона отримала чимало приємних компліментів від фанів: "Дівчатка красуні і мама гарна", "Які гарнюні ви", "Ви неймовірні", "Чарівні і неповторні". 

Нагадаємо, днями Камалія спантеличила фото з Мохаммадом Захуром у басейні після їхнього розлучення та розповіла про важливу для них дату.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
212
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація