Засмагла Ксенія Мішина у мікробікіні показала прокачану фігуру і зізналася, як відмовилася від солодкого

Українська акторка Ксенія Мішина потішила шанувальників свіжими знімками зі свого відпочинку у сонячному Таїланді.

За час відпустки артистка вже встигла добре засмагнути. На сторінці в Instagram Мішина запостила декілька світлин, де постає у бікіні ніжно-бузкового кольору. Пляжне вбрання зірки добре підкреслило її засмаглу фігуру та прокачані рельєфи тіла.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Окрім того, Ксенія продовжує розповідати фанам, як їй вдалося позбутися зайвої ваги та про свої стосунки з їжею. Цього разу Мішина поділилася, як їй вдалося обмежити вживання солодкого:

"Я не відмовилася, я його відфільтрувала. Тепер у моєму раціоні фрукти, сухофрукти, сублімовані фрукти та рідко хелсі снеки, які також складаються переважно із сухофруктів. Прийом солодкого у мене відбувається в першій половині дня у потрібній кількості для того, щоб організм з користю і повністю використав отримане паливо", - розповіла Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з сином / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Також артистка поділилася, що в її житті не існує чітмілів, оскільки у неї нема в них потреби: "Моя харчова поведінка доведена до ідеалу, робота мого метаболізму налагоджена максимально, мої смакові рецептори виховані коректно. Чи потрібні мені збої? Ні. Рік тому я прийшла до цієї точки відліку і переглянула багато своїх поглядів на життя. Головне, що я зрозуміла - самовихованням доречно займатися все життя, поступово налагоджуючи кожен процес в організмі", - додала Мішина.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина спокусливо потанцювала біля басейну, хизуючись бездоганною фігурою. Разом з тим артистка розсекретила, з чого складається її раціон харчування.

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