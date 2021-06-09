Засмагла Леся Нікітюк похизувалася розкішними ногами у купальнику

Знаменитість захопила фігурою.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями з величезним келихом вина показала, як з батьками святкувала їхнє "рубінове весілля", продовжує тішити фанів своїм зовнішнім виглядом.

Цього разу власниця струнких форм похизувалася фігурою у чорному суцільному купальнику. На сторінці в Instagram знаменитість запостила серію світлин, зроблених під час відпочинку. Засмагла Нікітюк демонструє розкішні довгі ноги.

instagram.com/lesia_nikituk

Під постом Леся написала, що як і більшість дівчат, часто чує у свій бік багато негативних відгуків.

instagram.com/lesia_nikituk

"Жирна, худа, швабра, недоросток, гном.... Вчора по моєму опитуванню в сторіс, 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке у свій бік. На мені не просто купальник... а заклик рівності, підтримка різноманітності і любов до свого тіла", - пояснила Нікітюк.

instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк у купальнику та прозорому парео порівняла себе з Кайлі Дженнер. Ведуча розбурхала уяву шанувальників.

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