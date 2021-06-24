Засмагла Леся Нікітюк у червоному купальнику на тлі троянд зачарувала стильним образом

Засмагла Леся Нікітюк у червоному купальнику на тлі троянд зачарувала стильним образом

Ведуча поділилася новим фото.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями похизувалася довжелезними ногами в обтислій мінісукні, потішила своїх шанувальників новими знімками.

На сторінці в Instagram зірка розмістила світлину, на якій зображена у звабливому червоному суцільному купальнику. Леся позує на тлі червоних троянд із келихом у руці, демонструючи струнку талію.

instagram.com/lesia_nikituk

Фото артистка жартівливо підписала: "Бачили дівчата, яка в мене рукола?".

У коментарях користувачі засипали знаменитість компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

Краса неймовірна

Троянда посеред троянд

Така гарна та квітуча

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не стала новою "холостячкою". У іронічній формі зірка зізналася, що це було б схоже на "Білосніжку і семеро гномів 2".

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