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Засмагла Леся Нікітюк у червоному купальнику на тлі троянд зачарувала стильним образом

Засмагла Леся Нікітюк у червоному купальнику на тлі троянд зачарувала стильним образом

instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча поділилася новим фото.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями похизувалася довжелезними ногами в обтислій мінісукні, потішила своїх шанувальників новими знімками.

На сторінці в Instagram зірка розмістила світлину, на якій зображена у звабливому червоному суцільному купальнику. Леся позує на тлі червоних троянд із келихом у руці, демонструючи струнку талію.

© instagram.com/lesia_nikituk
instagram.com/lesia_nikituk

Фото артистка жартівливо підписала: "Бачили дівчата, яка в мене рукола?".

У коментарях користувачі засипали знаменитість компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

  • Краса неймовірна
  • Троянда посеред троянд
  • Така гарна та квітуча

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не стала новою "холостячкою". У іронічній формі зірка зізналася, що це було б схоже на "Білосніжку і семеро гномів 2".