Засмагла Леся Нікітюк у червоному купальнику на тлі троянд зачарувала стильним образом

Ведуча поділилася новим фото.
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями похизувалася довжелезними ногами в обтислій мінісукні, потішила своїх шанувальників новими знімками.
На сторінці в Instagram зірка розмістила світлину, на якій зображена у звабливому червоному суцільному купальнику. Леся позує на тлі червоних троянд із келихом у руці, демонструючи струнку талію.
Фото артистка жартівливо підписала: "Бачили дівчата, яка в мене рукола?".
У коментарях користувачі засипали знаменитість компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.
- Краса неймовірна
- Троянда посеред троянд
- Така гарна та квітуча
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не стала новою "холостячкою". У іронічній формі зірка зізналася, що це було б схоже на "Білосніжку і семеро гномів 2".