Засмагла Настя Каменських похизувалася апетитними формами у купальнику

Артистка показала розкішну фігуру.
Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно засвітила складку на талії під час імпровізованої фотосесії, потішила шанувальників спокусливими знімками.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де позує біля голови золотистої статуї. Виконавиця у коричневому купальнику та легкому парео без макіяжу ефектно вигнулася, демонструючи довгі ноги та підтягнуту фігуру.
Світлини знаменитість коротко підписала: "Вібрації Мексики".
Шанувальники не оминули увагою світлини та фігуру зірки. У коментарях фоловери засипали Настю компліментами, та відзначили, що вона має розкішний вигляд.
- Боже, як же поталанило Насті мати такі ніжки
- Маєш неймовірний вигляд
- Шикарна
- Справжня принцеса
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських сколихнула Мережу палким фото. Виконавиця оприлюднила знімок, де млосно позувала на пляжі під час відпочинку у Мексиці.