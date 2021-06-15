Засмагла Настя Каменських похизувалася апетитними формами у купальнику

Артистка показала розкішну фігуру.

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно засвітила складку на талії під час імпровізованої фотосесії, потішила шанувальників спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де позує біля голови золотистої статуї. Виконавиця у коричневому купальнику та легкому парео без макіяжу ефектно вигнулася, демонструючи довгі ноги та підтягнуту фігуру.

Світлини знаменитість коротко підписала: "Вібрації Мексики".

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Шанувальники не оминули увагою світлини та фігуру зірки. У коментарях фоловери засипали Настю компліментами, та відзначили, що вона має розкішний вигляд.

Боже, як же поталанило Насті мати такі ніжки

Маєш неймовірний вигляд

Шикарна

Справжня принцеса

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських сколихнула Мережу палким фото. Виконавиця оприлюднила знімок, де млосно позувала на пляжі під час відпочинку у Мексиці.

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