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Засмагла Настя Каменських похизувалася апетитними формами у купальнику

Засмагла Настя Каменських похизувалася апетитними формами у купальнику

instagram.com/kamenskux

Артистка показала розкішну фігуру.

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно засвітила складку на талії під час імпровізованої фотосесії, потішила шанувальників спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де позує біля голови золотистої статуї. Виконавиця у коричневому купальнику та легкому парео без макіяжу ефектно вигнулася, демонструючи довгі ноги та підтягнуту фігуру.

Світлини знаменитість коротко підписала: "Вібрації Мексики".

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

Шанувальники не оминули увагою світлини та фігуру зірки. У коментарях фоловери засипали Настю компліментами, та відзначили, що вона має розкішний вигляд.

  • Боже, як же поталанило Насті мати такі ніжки
  • Маєш неймовірний вигляд
  • Шикарна
  • Справжня принцеса

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських сколихнула Мережу палким фото. Виконавиця оприлюднила знімок, де млосно позувала на пляжі під час відпочинку у Мексиці.