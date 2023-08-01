Засмагла Санта Дімопулос на відпочинку посвітила бездоганною фігурою у купальнику

Українська співачка Санта Дімопулос посвітила засмаглою та стрункою фігурою у чорно-білому купальнику.

Пікантною світлиною знаменитість потішила прихильників в Instagram-stories. Так, нині Санта насолоджується відпочинком на острові Міконос, Греція, та ділиться звідти різноманітним контентом.

Серед іншого Дімопулос показує кадри, де вона зображена у купальнику. Цього разу Санта опублікувала знімок, де постала у чорно-білому бікіні. Образ виконавиця доповнила косинкою та сонцезахисними окулярами. Санта продемонструвала засмаглу та бездоганно струнку фігуру.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, також артистка на відпочинку насолоджується місцевою їжею, зокрема морепродуктами. Співачка відвідує вечірки та милується мальовничими краєвидами.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, блиснула стрункою фігурою. Співачка поділилася кадрами з відпочинку, на яких вона зображена у купальнику.

Читайте також: