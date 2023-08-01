Засмагла Санта Дімопулос на відпочинку посвітила бездоганною фігурою у купальнику

Артистка насолоджується відпочинком на острові Міконос.
Українська співачка Санта Дімопулос посвітила засмаглою та стрункою фігурою у чорно-білому купальнику.
Пікантною світлиною знаменитість потішила прихильників в Instagram-stories. Так, нині Санта насолоджується відпочинком на острові Міконос, Греція, та ділиться звідти різноманітним контентом.
Серед іншого Дімопулос показує кадри, де вона зображена у купальнику. Цього разу Санта опублікувала знімок, де постала у чорно-білому бікіні. Образ виконавиця доповнила косинкою та сонцезахисними окулярами. Санта продемонструвала засмаглу та бездоганно струнку фігуру.
Зазначимо, також артистка на відпочинку насолоджується місцевою їжею, зокрема морепродуктами. Співачка відвідує вечірки та милується мальовничими краєвидами.
Нагадаємо, нещодавно ексдружина Віталія Кличка, Наталія Єгорова, блиснула стрункою фігурою. Співачка поділилася кадрами з відпочинку, на яких вона зображена у купальнику.
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