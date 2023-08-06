Засмагла Єва Лонгорія похизувалася фігурою в купальнику посеред пляжу

Акторка гарно проводить час в Іспанії.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продемонструвала свою прекрасну форму.
48-річна акторка зараз відпочиває на узбережжі в Іспанії. Сонячними світлинами з узбережжя Середземного моря Єва поділилася в Instagram-stories.
На світлинах засмагла Лонгорія позувала, лежачи на пляжі, у чорному мінібікіні з перфорацією та зав'язками. На тіло зірка нанесла крем для засмаги, що ще більше підкреслило підтягнутий рельєф її тіла.
Після сонячних ван акторка разом з друзями весело провела час в одному з місцевих ресторанів на пляжі, де вона також могла насолоджуватися смачними стравами у купальнику.
Раніше ексдружина Володимира Остапчука - Христина Горняк - також продемонструвала свої форми на відпочинку.
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