Засмагла Єва Лонгорія похизувалася фігурою в купальнику посеред пляжу

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продемонструвала свою прекрасну форму.

48-річна акторка зараз відпочиває на узбережжі в Іспанії. Сонячними світлинами з узбережжя Середземного моря Єва поділилася в Instagram-stories.

На світлинах засмагла Лонгорія позувала, лежачи на пляжі, у чорному мінібікіні з перфорацією та зав'язками. На тіло зірка нанесла крем для засмаги, що ще більше підкреслило підтягнутий рельєф її тіла.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Після сонячних ван акторка разом з друзями весело провела час в одному з місцевих ресторанів на пляжі, де вона також могла насолоджуватися смачними стравами у купальнику.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Раніше ексдружина Володимира Остапчука - Христина Горняк - також продемонструвала свої форми на відпочинку.

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