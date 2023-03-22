Засмучена Аліна Шаманська показала свою побиту автівку: "Трапилася неприємна ситуація"

Знаменитість поділилася, що таке з нею трапляється вперше.

Українська блогерка Аліна Шаманська поділилася з прихильниками сумними новинами.

Знаменитість, яка живе у США, у своєму Instagram опублікувала ролик. На відео Аліна показала свій позашляховик, бампер якого був з ум'ятинами та подряпинами.

"Коли це закінчиться, скажіть мені. Коли? Це капець! Тут така ум'ятина, подряпана машина. Трапилася дуже неприємна ситуація. Коли це все закінчиться і почнеться спокійне життя?" – поділилася з прихильниками засмучена Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманська не стала розповідати, як саме пошкодила авто. Утім тоді у США була сильна злива, тож, цілком можливо, що Аліна не впоралася з кермуванням та врізалась у щось.

Саме такий вигляд має авто Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

"Це сталося через перевтому, вічні стреси та недосип… Втрата уваги та контролю… Пошкодила свій танк", - поділилася блогерка.

Саме такий вигляд має авто Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно з Аліною Шаманською також трапився неприємний інцидент у США. На блогерку викликали наряд поліції, адже вона припаркувалася на заїзді до сусіднього приватного будинку.

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