Засмучена Аліна Шаманська показала свою побиту автівку: "Трапилася неприємна ситуація"

Знаменитість поділилася, що таке з нею трапляється вперше.
Українська блогерка Аліна Шаманська поділилася з прихильниками сумними новинами.
Знаменитість, яка живе у США, у своєму Instagram опублікувала ролик. На відео Аліна показала свій позашляховик, бампер якого був з ум'ятинами та подряпинами.
"Коли це закінчиться, скажіть мені. Коли? Це капець! Тут така ум'ятина, подряпана машина. Трапилася дуже неприємна ситуація. Коли це все закінчиться і почнеться спокійне життя?" – поділилася з прихильниками засмучена Аліна.
Шаманська не стала розповідати, як саме пошкодила авто. Утім тоді у США була сильна злива, тож, цілком можливо, що Аліна не впоралася з кермуванням та врізалась у щось.
"Це сталося через перевтому, вічні стреси та недосип… Втрата уваги та контролю… Пошкодила свій танк", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, нещодавно з Аліною Шаманською також трапився неприємний інцидент у США. На блогерку викликали наряд поліції, адже вона припаркувалася на заїзді до сусіднього приватного будинку.
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