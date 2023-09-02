Дружина Олега Винника схвилювала шанувальників засмученим зовнішнім виглядом

Вперше за довгий час співачка показалася у Мережі.

Дружина співака Олега Винника, співачка Таюне, схвилювала шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Від початку повномасштабної війни виконавиця не виходить на зв'язок з шанувальниками у Мережі та не ділиться своїми фото. Натомість кадром з дружиною Винника поділилася голова його фан-клубу Валерія Барон на своїй сторінці в Facebook.

Прихильниця співака продовжує спілкуватися з родиною артиста та навіть зустрілася з ним у Німеччині на святкуванні Дня незалежності України. Барон позувала поруч з Таюне, яка показалася на фото без макіяжу та із зібраним у тугий хвіст волоссям.

"Сумнії очі сміхом не сховати"... Спогади про літо. Щаслива мить. День Незалежності України в Берліні. Мала важливі справи і таку приємну і теплу зустріч", - написала очільниця фан-клубу.

Таюне та Валерія Барон / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Також Барон повідомила, чим зараз Винник займається у Німеччині. Співак передав звернення до своїх шанувальників.

"Олег Анатолійович працює. Всім своїм, рідним людям передає слова вдячності за привітання, Любов, вірність і підтримку Фонду", - написала Барон.

Нагадаємо, що багато років Винник приховував свої стосунки з Таюне від публіки. Лише у липні цього року співак офіційно підтвердив, що його бек-вокалістка насправді його дружина і вони разом виховують сина.

Олег Винник і Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

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