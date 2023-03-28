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Засмучена Наталка Денисенко розповіла, що не може дочекатися чоловіка-військового у відпустку

Засмучена Наталка Денисенко розповіла, що не може дочекатися чоловіка-військового у відпустку

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
1 хв
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Засмучена Наталка Денисенко розповіла, що не може дочекатися чоловіка-військового у відпустку

Наталка Денисенко та Андрій Федічник / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актор чекає розпорядження від керівництва.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко поділилася з підписниками своїми емоціями. 

Зараз чоловік знаменитості, актор Андрій Федінчик, несе службу у лавах ЗСУ та вже давно не бачився з рідними. У сторіз в Instagram Денисенко розповіла, що дуже засумувала за коханим, але не знає, коли вони зможуть побачитися, бо йому поки не дають відпустку.

"Я прийшла додому і мене накрило. Чесно я вже не можу... Вже декілька тижнів я живу тим, що чекаю, коли мого чоловіка відпустять додому. Обіцяли дати "відпустку" цього тижня, тепер обіцяють на наступному і так вже було декілька разів. Знаю, що деякі не бачили своїх чоловіків-військових ще довше... Знаю, що треба бути сильною, але скільки ще платити цю ціну?", - поділилася особистим Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше Наталка розповіла, як їй вдається переживати тривалу розлуку з коханим під час війни.

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Дата публікації
Перегляди
83
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