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Засмучена Тіна Кароль без макіяжу розповіла про важливу для себе річ: "Одягаю, коли сумую"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1350
Час на прочитання
1 хв
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Засмучена Тіна Кароль без макіяжу розповіла про важливу для себе річ: "Одягаю, коли сумую"

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка запропонувала фанам здогадатися, чия ця річ.

Українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про дуже важливу для неї річ, яка допомагає їй у сумні часи.

У своєму Telegram-каналі виконавиця поділилася відео, на якому позувала без макіяжу у сірій в'язаній кофті. Як розповіла Кароль, вона завжди одягає її, коли їй прикро на душі. На відео артистка ледь стримувала сльози, говорячи про цю річ.

"Завжди одягаю цю кофту, коли сумую. Після великих проєктів завжди настає така пустота", - поділилася Тіна.

У коментарях під роликом співачка запропонувала фанам здогадатися, кому саме належала ця кофта. Майже усі прихильників Тіни вирішили, що ця кофтина належала покійному чоловіку артистки, продюсеру Євгену Огіру, який пішов з життя 2013 року він онкологічного захворювання. 

Нагадаємо, днями Тіна Кароль разом з легендарним виконавцем Alphaville переспівала хіт Forever young українською.

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Дата публікації
Перегляди
1350
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