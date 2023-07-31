Засмучена Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на удар по рідному Кривому Рогу: "Ніж у саме серце"

Співачка Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі, який завдала російська армія зранку 31 липня.

Виконавиця народилася та виросла саме у цьому місті, тому кожна новина про обстріли маленької батьківщини ранить її у саме серце. Своїми переживаннями співачка поділилася з фанами у сторіз в Instagram.

"Щойно спілкувалася з сестрою двоюрідною. Ми обидві з нею народилися у Кривому Розі. Це моє рідно місто. Щоразу під час влучання туди, як вганяють ніж у саме серце. Ну виродки. Ненавиджу тих, хто це робить, всіма своїми клітинами. Щиро їм бажаю зникнення скорішого, а нам усім перемоги", - висловилася Злата.

Злата Огнєвіч

Нагадаємо, вранці 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу та влучили у багатоповерхівку, а також навчальний заклад. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки - з них одна дитина. Також 53 людини отримали поранення, серед них троє дітей.

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