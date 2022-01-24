Засмучені учасники Måneskin повідомили, що вимушені скасувати тур Європою

До весни колектив планує оприлюднити нові дати концертів.

Учасники італійського гурту Måneskin поділилися зі своїми прихильниками невтішними новинами.

До слова, колектив вимушений скасувати їхній майбутній тур містами Європи, зокрема, в Україні також. Причиною цьому стали коронавірусні обмеження. Колектив продав надто забагато квитків. Втім, обмеження не дозволяють бути присутніми на концерті такій великій кількості людей.

"Ми багато працювали над цим туром. Все було готове вже. Проте, на жаль, ми отримали погані новини щодо кількості людей в залі. Ми не можемо гарантувати всі концерти, тому що кожна країна має власні правила, і ми повинні їх дотримуватися", - повідомили учасники гурту.

Коли відбудуться концерти Måneskin, колектив планує повідомити до першого березня.

Нагадаємо, артисти мали виступити в Києві сьомого березня у нічному клубі StereoPlaza.

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