Засмучений Решетнік відреагував на розрив "Холостяка" Терена з Бєлєнь: "Моє серце розбите навпіл"

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетнік відреагував на розрив головного героя Олександра Терена з переможницею проєкту Інною Бєлєнь.

Шоумен зізнався, що для нього це була неабияк сумна новина. Григорій Решетнік сподівався, що парі вдасться знайти спільну мову та побудувати міцний союз. Однак Інна та Олександр все ж таки розійшлися. Тож, як зізнається ведучий "Холостяка", наразі його серце просто розбите.

"Дуже сумний ранок…Моє серце розбите навпіл. Інна та Олександр вже не разом", - поділився шоумен.

Григорій Решетнік прокоментував розрив Терена з Бєлєнь / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Тим не менш, Григорій Решетнік наголосив, що Терен та Бєлєнь – дві дорослі людини, які однозначно зробили зважене рішення. Тож, ведучий закликав поважати їхній вибір та нікого не засуджувати, адже правду знають лише Інна та Олександр.

"Почуття, стосунки, кохання - це дуже складні матерії...Знаю одне - все дуже індивідуально, і усю правду знають лише двоє...Тому будьте, будь ласка, більш емпатичними до свідомих рішень двох дорослих людей, адже вони точно не зробили нікому нічого поганого і заслуговують на повагу до себе та своїх рішень!" – зазначив шоумен.

Григорій Решетнік прокоментував розрив Терена з Бєлєнь / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Зазначимо, між Олександром Тереном та Інною Бєлєнь вже давно виникли непорозуміння. На початку року пара взагалі влаштувала публічну сварку. Григорій Решетнік тоді теж реагував на скандал Інни та Олександра.

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