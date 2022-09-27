Засновник Pink Floyd на тлі загрози ядерного удару змінив риторику щодо війни в Україні

Колишній учасник Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритого листа кремлівському диктатору Путіну.
Музикант Роджер Вотерс активно підтримував політичний режим Путіна.
Утім, коли концерти артиста у Європі почали бойкотувати, а кремлівський диктатор загрожує завдати ядерного удару, Вотерс різко змінив свою риторику.
Зокрема, музикант написав відкритого листа Путіну у Facebook. Роджера влаштовувала позиція політичного злочинця про нібито захист російськомовного населення Криму, Донецька, Луганська.
Утім, коли Путін почав загрожувати ядерним ударом, Вотерс обурився.
"Я знаю деяких людей, які думають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та решти країн Балтії. Якщо так і є, то йдіть на х*й, і ми всі могли б припинити грати в надзвичайно небезпечну ядерну гру. Просто рознесіть одне одного і світ на друзки. Проблема в тому, що я маю дітей та онуків. Як і більшість моїх братів і сестер по всьому світу. І нікому з нас не сподобається такий результат. Тож, будь ласка, пане Путін, дайте нам цю впевненість", - різко заговорив Вотерс.
Окрім того, музикант заявив, що виявляється, його обурило вторгнення Росії на територію України. Щоправда, такі висловлювання він зробив після того, як його концерти почали бойкотувати.
"Ваше вторгнення в Україну застало мене абсолютно зненацька, це була огидна загарбницька війна, спровокована чи ні", - звернувся до Путіна Вотерс.
Зауважимо, гурту Pink Floyd має іншу позицію, ніж колишній фронтмен колективу. Так, музиканти засуджують дії РФ та заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі.
Крім того, зірки випустили трек Hey Hey Rise Up, в якому звучить гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.
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