Засновник Pink Floyd на тлі загрози ядерного удару змінив риторику щодо війни в Україні

Музикант Роджер Вотерс активно підтримував політичний режим Путіна.

Утім, коли концерти артиста у Європі почали бойкотувати, а кремлівський диктатор загрожує завдати ядерного удару, Вотерс різко змінив свою риторику.

Зокрема, музикант написав відкритого листа Путіну у Facebook. Роджера влаштовувала позиція політичного злочинця про нібито захист російськомовного населення Криму, Донецька, Луганська.

Роджер Вотерс / Фото: Associated Press

Утім, коли Путін почав загрожувати ядерним ударом, Вотерс обурився.

"Я знаю деяких людей, які думають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та решти країн Балтії. Якщо так і є, то йдіть на х*й, і ми всі могли б припинити грати в надзвичайно небезпечну ядерну гру. Просто рознесіть одне одного і світ на друзки. Проблема в тому, що я маю дітей та онуків. Як і більшість моїх братів і сестер по всьому світу. І нікому з нас не сподобається такий результат. Тож, будь ласка, пане Путін, дайте нам цю впевненість", - різко заговорив Вотерс.

Окрім того, музикант заявив, що виявляється, його обурило вторгнення Росії на територію України. Щоправда, такі висловлювання він зробив після того, як його концерти почали бойкотувати.

"Ваше вторгнення в Україну застало мене абсолютно зненацька, це була огидна загарбницька війна, спровокована чи ні", - звернувся до Путіна Вотерс.

Зауважимо, гурту Pink Floyd має іншу позицію, ніж колишній фронтмен колективу. Так, музиканти засуджують дії РФ та заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі.

Крім того, зірки випустили трек Hey Hey Rise Up, в якому звучить гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

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