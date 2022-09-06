Засновник Pink Floyd написав скандальне звернення до Зеленської - закликав піти на поступки РФ

Один з колишніх лідерів Pink Floyd Роджер Вотерс розлютив фанів своїми заявами про війну в Україні.

Музикант Роджер Вотерс написав відкритого листа до першої леді Україні Олени Зеленської на своїй сторінці у Facebook. У скандальному зверненні засновник Pink Floyd закликав Україну відмовитися від західної зброї та піти на поступки у перемовинах з країною-агресоркою.

Написати листа Вотерс вирішив після того, як прочитав промову пані Зеленської у матеріалах ВВС. У інтерв'ю перша леді сказала: "Чим більшою буде підтримка України, тим коротшою буде криза", однак музикант запевнив, що вона помиляється.

"Якщо під "підтримкою України" ви маєте на увазі продовження поставок Заходом зброї арміям київського уряду, то, боюсь, ви трагічно помиляєтесь. Підкидання палива, у вигляді озброєнь, у пожежу, ніколи не допомагало скоротити тривалість війни у ​​минулому, і не допоможе зараз", - заявив Вотерс.

"Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage?" An Open letter to Mrs. Olena Zelenska from... Опубликовано Roger Waters Понедельник, 5 сентября 2022 г.

Крім того, музикант закликав першу леді звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням повернутися, до його "раніше заявлених намірів". Вотерс запропонував президентові України "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську". До того ж артист запропонував "ратифікувати та реалізувати решту Мінських домовленостей".

"На жаль, ваш чоловік погодився з цією тоталітарною, антидемократичною відмовою від волі українського народу, і сили крайнього націоналізму, які приховувалися в тіні, відтоді правлять Україною. З того часу вони також перетнули ряд "червоних ліній", які були чітко визначені протягом кількох років вашими сусідами - Російською Федерацією. У результаті вони, крайні націоналісти, поставили вашу країну на шлях цієї катастрофічної війни", - звернувся до Зеленської Вотерс.

Роджер Вотерс / Фото: Associated Press

Таке повідомлення від засновника Pink Floyd неабияк обурило та розлютило його шанувальників з різних країн, що виступають проти війни в Україні. У коментарях до публікації користувачі написали, що Вотерс ймовірно з'їхав з глузду та перейшов на сторону Путіна.

Краще б ви створювали музику! Ви зовсім не розумієте, що насправді зараз відбувається?!

Припиніть звинувачувати жертву, Роджер! Путін - вбивця!

Ви маєте написати Путіну - нехай поверне Україні її землі!

Спробуйте тепер заспівати для батьків вбитих в Україні дітей!

Нагадаємо, що до цього Роджер Вотерс зробив неоднозначну заяву на адресу президента США Джо Байдена, назвавши його "воєнним злочинцем".

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