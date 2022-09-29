Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс став персоною нон ґрата у Кракові через антиукраїнські заяви

Одного з колишніх лідерів Pink Floyd Роджера Вотерса визнали небажаною особою в одному з польських міст – Кракові.

Так, музиканта Роджера Вотерса офіційно визнали персоною нон ґрата у Кракові.

З відповідною резолюцією виступила міська рада міста. Таке рішення було прийняте через скандальні публічні висловлювання екслідера Pink Floyd про Україну.

"Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також нові військові злочини, вчинені російськими солдатами, радники Королівської Столиці Кракова висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Вотерса щодо російського вторгнення в Україну. У той же час радники визнають, що як пан Роджер Вотерс, так і будь-яка інша особа, яка публічно вихваляє, підтримує або іншим чином підтримує кремлівський режим, будуть розглядатися в Кракові як персони нон ґрата", - йдеться у рішенні міської ради Кракова.

Роджер Вотерс / Фото: Associated Press

Резолюція була прийнята міською радою на сесії у середу, 28 вересня. За ухвалу проголосували 40 депутатів, проти не було жодного, пише krknews.pl.

Зазначимо, що поштовхом до такого рішення стали концерти колишнього лідера легендарного гурту Pink Floyd, анонсовані навесні 2023 року у Польщі. Коли було оголошено про продаж квитків на два виступи Роджера Вотерса, Лукаш Вантух, член ради Дружнього Кракова, ініціював акцію, спрямовану на скасування цих концертів.

Нагадаємо, що екслідер гурту Pink Floyd Роджер Вотерс раніше написав відкритого листа до першої леді Олени Зеленської. У ньому музикант закликав Україну відмовитися від західної зброї та піти на поступки у перемовинах з країною-агресоркою. Вотерс також запропонував президентові України "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську".

Окрім того, Роджер Вотерс також підтримав анексію Криму та заявив, що російська влада "має право на Севастополь".

Читайте також: