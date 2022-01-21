Засновник "Тартака" Положинський відреагував на розпад гурту: "Музиканти мене не попередили"

Колектив офіційно припинив своє існування.

Засновник та екссоліст "Тартака" Олександр Положинський прокоментував розпад гурту.

У своєму Facebook артист розповів, що він здогадувався про це. Втім, йому дуже прикро, що все так сталося. Положинський щиро хотів, аби музиканти досягли успіху без нього.

Гурт "Тартак" припинив своє існування / facebook.com/TAPTAK

"Хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою - я цього давно очікував. Насправді мені прикро, що так все закінчилося, бо музиканти в "Тартаку" були класними, і я дуже хотів, щоб вони досягли успіху в оновленому складі без мене", - прокоментував екссоліст колективу.

Втім, Положинський також і потішив відданих прихильників гурту. Він повідомив, що виконуватиме пісні "Тартака" на своїх концертах.

Фото з першої офіційної фотосесії "Тартака" / facebook.com/sashko.polozhinsky

"Відновлювати "Тартак" поки не планую. Пісні "Тартака" на своїх концертах, очевидно, виконуватиму, варіанти можливих одноразових виступів "Тартака" на честь певних знакових подій, як і раніше, припускаю", - поділився Положинський.

Зазначимо, вчора, 20 січня, гурт "Тартак" офіційно припинив своє існування. Колектив 25 років тішив прихильників своїми виступами.

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