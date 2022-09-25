Засновника Pink Floyd пропонують оголосити персоною нон ґрата у Польщі через антиукраїнські заяви

Колишньому учаснику Pink Floyd Роджеру Вотерсу вже не раді в Польщі після його публічних висловлювань про Україну.

Музикант Роджер Вотерс планував відвідати Європу із концертами, проте бачити співака у Польщі не раді. Все через його відкритий лист до Олени Зеленської та висловлювань проти України.

На заяви Вотерса відреагував член міської ради Кракова Лукаш Вантух, який закликав мешканців міста бойкотувати концерти співака, пише ВВС. Депутати міської ради підготували резолюцію про оголошення Вотерса персоною нон ґрата, вона має бути винесена на голосування на засіданні 28 вересня.

"Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також зростаючу кількість військових злочинів, скоєних російськими солдатами, про які стає відомо, члени ради обурені тезами та заявами, зробленими паном Роджером Вотерсом у зв'язку з вторгненням Росії в Україну", - йдеться у резолюції.

Роджер Вотерс / Фото: ТСН.ua

Промоутер концерту Live Nation Poland вже повідомили про скасування виступів музиканта.

Вотерс вже встиг відреагувати на резолюцію польської влади. У публікації на сторінці в Facebook виконавець заявив, що самостійно ніколи б не скасував концерт у Кракові та вважає дії пана Лукаша "драконівською цензурою".

"Незважаючи на те, що цей Лукаш Вантух, схоже, нічого не знає про мою історію, коли я все життя, ціною деяких особистих зусиль, працював на благо прав людини, він у своїй статті у місцевій газеті закликав добрих мешканців Кракова не купувати квитки на моє шоу. Не дуже демократично, сер? Якщо пан Лукаш Вантух досягне своєї мети, і мої майбутні концерти в Кракові будуть скасовані, це буде сумною втратою для мене, тому що я з нетерпінням чекав на можливість поділитися своїм посланням любові з народом Польщі, що я робив під час багатьох турів протягом кар'єри, яка триває вже понад п'ятдесят років", - написав Вотерс.

HEY! ŁUKASZ WANTUCH, "LEAVE THEM KIDS ALONE!" Correction Roger Waters didn’t cancel Krakow Gigs. To Nadeem Badshah at... Опубликовано Roger Waters Суббота, 24 сентября 2022 г.

Нагадаємо, Роджер Вотерс також підтримав анексію Криму та заявив, що російська влада "має право на Севастополь".

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