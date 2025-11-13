Засновник легендарного Pink Floyd обурив скандальною заявою про візит Анджеліни Джолі до України

Анджеліна Джолі і Роджер Вотерс

Реклама

Британський рок-музикант і співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс зробив суперечливу заяву щодо голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка нещодавно відвідала Україну.

Так, британський артист назвав Джолі та інших знаменитостей, які підтримують Україну, «невігласами» в питаннях історії та політики. За словами Вотерса, перш ніж підтримувати будь-яку зі сторін, слід «розібратися в суті конфлікту» та «читати різні джерела, навіть ті, з якими не погоджуєшся». Вотерс також згадав про обіцянку Заходу не розширювати НАТО на схід після розпаду СРСР, повторивши один із типових російських аргументів, які часто використовуються для виправдання агресії проти України.

«Я впевнений, що Анджеліна Джолі абсолютно темна в цьому питанні. Вона нічого не знає про історію та сутність конфлікту», — заявив музикант в інтерв’ю російським пропагандистам.

Реклама

Анджеліна Джолі в Україні / © ДПСУ

Зазначимо, що вперше Анджеліна Джолі відвідала Україну у квітні 2022 року — акторка побувала у Львові, де зустрічалася з переселенцями та дітьми, які постраждали від війни, і підтримала українців у цей складний період. Нещодавно, а саме 5 листопада 2025 року стало відомо, що зірка знову вирішила приїхати до України, щоб підтримати громадян. Так, після візиту акторки до Херсона, Миколаєва та інших міст знаменитість зробила низку важливих заяв.

Нагадаємо, після поїздки Анджеліни Джолі в Україну Мережа вибухнула емоційними дописами. Лікарі з Херсона не залишилися осторонь та розповіли деталі візиту голлівудської зірки.