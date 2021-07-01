Засудженого за зґвалтування американського актора Білла Косбі звільнили з в'язниці: деталі

Рішення щодо скасування вироку ухвалили через "процедурне питання".

У США в середу, 20 червня, Вищий суд Пенсільванії звільнив американського актора та коміка Білла Косбі, який майже три роки сидів у в'язниці за зґвалтування.

Рішення щодо скасування вироку ухвалили через "процедурне питання", повідомляє The Associated Press.

Зазначається, окружний прокурор Кевін Стіл, який у 2018 році визнав Косбі винним у сексуальному насильстві, не мав права пред'являти актору звинувачення через обіцянку свого попередника.

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Так, під час судового розгляду комік надав покази в обмін на обіцянку окружного прокурора не пред'являти йому звинувачення, однак Стіл знехтував цим фактом і звинуватив підсудного за декілька днів до завершення терміну давності за статтею.

Суддя Девід Вехт в середу заявив, що скасування обвинувального вироку і заборона подальшого судового переслідування є "єдиним засобом правового захисту, який відповідає розумним очікуванням суспільства щодо обраних прокурорів і нашої системи кримінального правосуддя".

Сам Косбі подякував за своє звільнення у своєму мікроблозі в Twitter.

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"Я ніколи не змінював своєї позиції і своєї історії. Я завжди відстоював свою невинність. Спасибі всім моїм фанатам, прихильникам і друзям, які підтримали мене в цьому випробуванні. Особлива подяка Верховному суду Пенсільванії за дотримання правових норм", - написав 83-річний актор.

Тим часом Андреа Костанд, яка від 2016 року судилася з Косбі через зґвалтування, заявила про розчарування рішенням служителя Феміди.

Жінка стверджувала, що у 2004 році актор приспав її за допомогою наркотиків у своєму домі в Філадельфії та вчинив сексуальну наругу.

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За даними AFP, після цього Косбі та Констенд підписали мирову угоду і актор нібито заплатив жінці 3,38 мільйона доларів, однак через 12 років справа дійшла до суду.

Хоча Косбі звинувачували лише в зґвалтуванні Костанд, суддя під час розгляду справи дозволив свідчити п'ятьом іншим жінкам, які стверджували, що стали жертвами коміка в 1980-х.

Загалом в різний час близько 60 жінок звинуватили Косбі в сексуальних домаганнях. Сам комік під час надання показів визнав, що в 1976 році дав 19-річній дівчині кваалюд перед сексом в готелі Лас-Вегаса, однак наполягав на тому, що статевий акт відбувся добровільно.

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