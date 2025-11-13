ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини, яку орендує в центрі Києва за понад тисячу доларів

Продюсер показав оселю, в якій мешкає.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Завадюк

Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Відомий український продюсер  Володимир Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини.

Знаменитість живе в центрі Києва. Продюсер житло орендує. Як говорить Завадюк на проєкті "По хатах", наразі він не хоче вкладати кошти у власну оселю. Знаменитість віддає перевагу витрачати зароблене на навчання та розвиток. Проте продюсер наголошує, що власне житло в нього обов'язково буде, але просто не зараз.

Кухня-вітальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Кухня-вітальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

"Я живу тут від початку великої війни. Я орендую цю квартиру. Попередню теж орендував. Я просто вважаю, що класно вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток, але точно, на даному етапі для мене, не в житло. Безумовно, колись воно в мене з'явиться. Але це буде не сьогодні, не завтра і точно не через якийсь час", - ділиться продюсер.

Володимир Завадюк орендує квартиру за понад тисячу доларів. Конкретну ціну знаменитість називати не став. Він говорить, що ця сума для когось може бути завеликою.

Кабінет Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Кабінет Володимира Завадюка / © скриншот з відео

"Ціна оренди, вона вища тисячі доларів. Я б не хотів вдаватися в конкретні суми, бо я вважаю, що це може когось тригерити. Для когось це може бути не окей", - ділиться продюсер.

Тераса Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Тераса Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Квартира Володимира Завадюка достатньо простора, хоч і компактна. Зокрема, оселя є двоповерховою. На першому поверсі одразу зустрічає чимала кухня, яка водночас є й вітальнею. Також там є тераса, з якої видніється історичний Поділ. Як говорить продюсер, вид з вікна – це родзинка квартири.

Що ж до недоліків, то знаменитість говорить, що це високий поверх. Особливо продюсера це бентежить, коли треба спускатися до укриття.

Спальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Спальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

На другому поверсі у Володимира Завадюка спальня. Також там є ванна кімната та його особистий кабінет.

Ванна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Ванна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

До речі, у квартирі є ще одна особлива родзинка. Володимир Завадюк обожнює декорувати та стилізувати все. Тож, у квартирі одразу відчувається дизайнерський смак. До речі, практично всі декоративні речі – це від українських митців.

Гардеробна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Гардеробна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо зізналась, що будує власний будинок. Знаменитість вже показала, який вигляд зараз має її майбутнє житло.

Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie