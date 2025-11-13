- Дата публікації
Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини, яку орендує в центрі Києва за понад тисячу доларів
Продюсер показав оселю, в якій мешкає.
Відомий український продюсер Володимир Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини.
Знаменитість живе в центрі Києва. Продюсер житло орендує. Як говорить Завадюк на проєкті "По хатах", наразі він не хоче вкладати кошти у власну оселю. Знаменитість віддає перевагу витрачати зароблене на навчання та розвиток. Проте продюсер наголошує, що власне житло в нього обов'язково буде, але просто не зараз.
"Я живу тут від початку великої війни. Я орендую цю квартиру. Попередню теж орендував. Я просто вважаю, що класно вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток, але точно, на даному етапі для мене, не в житло. Безумовно, колись воно в мене з'явиться. Але це буде не сьогодні, не завтра і точно не через якийсь час", - ділиться продюсер.
Володимир Завадюк орендує квартиру за понад тисячу доларів. Конкретну ціну знаменитість називати не став. Він говорить, що ця сума для когось може бути завеликою.
"Ціна оренди, вона вища тисячі доларів. Я б не хотів вдаватися в конкретні суми, бо я вважаю, що це може когось тригерити. Для когось це може бути не окей", - ділиться продюсер.
Квартира Володимира Завадюка достатньо простора, хоч і компактна. Зокрема, оселя є двоповерховою. На першому поверсі одразу зустрічає чимала кухня, яка водночас є й вітальнею. Також там є тераса, з якої видніється історичний Поділ. Як говорить продюсер, вид з вікна – це родзинка квартири.
Що ж до недоліків, то знаменитість говорить, що це високий поверх. Особливо продюсера це бентежить, коли треба спускатися до укриття.
На другому поверсі у Володимира Завадюка спальня. Також там є ванна кімната та його особистий кабінет.
До речі, у квартирі є ще одна особлива родзинка. Володимир Завадюк обожнює декорувати та стилізувати все. Тож, у квартирі одразу відчувається дизайнерський смак. До речі, практично всі декоративні речі – це від українських митців.
