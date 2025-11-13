Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини, яку орендує в центрі Києва за понад тисячу доларів

Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Відомий український продюсер Володимир Завадюк показав свою розкішну квартиру зсередини.

Знаменитість живе в центрі Києва. Продюсер житло орендує. Як говорить Завадюк на проєкті "По хатах", наразі він не хоче вкладати кошти у власну оселю. Знаменитість віддає перевагу витрачати зароблене на навчання та розвиток. Проте продюсер наголошує, що власне житло в нього обов'язково буде, але просто не зараз.

Кухня-вітальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

"Я живу тут від початку великої війни. Я орендую цю квартиру. Попередню теж орендував. Я просто вважаю, що класно вкладати гроші в навчання, бізнес, стартапи, розвиток, але точно, на даному етапі для мене, не в житло. Безумовно, колись воно в мене з'явиться. Але це буде не сьогодні, не завтра і точно не через якийсь час", - ділиться продюсер.

Володимир Завадюк орендує квартиру за понад тисячу доларів. Конкретну ціну знаменитість називати не став. Він говорить, що ця сума для когось може бути завеликою.

Кабінет Володимира Завадюка / © скриншот з відео

"Ціна оренди, вона вища тисячі доларів. Я б не хотів вдаватися в конкретні суми, бо я вважаю, що це може когось тригерити. Для когось це може бути не окей", - ділиться продюсер.

Тераса Володимира Завадюка / © скриншот з відео

Квартира Володимира Завадюка достатньо простора, хоч і компактна. Зокрема, оселя є двоповерховою. На першому поверсі одразу зустрічає чимала кухня, яка водночас є й вітальнею. Також там є тераса, з якої видніється історичний Поділ. Як говорить продюсер, вид з вікна – це родзинка квартири.

Що ж до недоліків, то знаменитість говорить, що це високий поверх. Особливо продюсера це бентежить, коли треба спускатися до укриття.

Спальня Володимира Завадюка / © скриншот з відео

На другому поверсі у Володимира Завадюка спальня. Також там є ванна кімната та його особистий кабінет.

Ванна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

До речі, у квартирі є ще одна особлива родзинка. Володимир Завадюк обожнює декорувати та стилізувати все. Тож, у квартирі одразу відчувається дизайнерський смак. До речі, практично всі декоративні речі – це від українських митців.

Гардеробна Володимира Завадюка / © скриншот з відео

