Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завдяки зраді Жерара Піке Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завдяки зраді Жерара Піке Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Шакіра / Фото: Getty Images

Трек артистки, який вона присвятила колишньому, встановлює шалені рекорди.

Колумбійська попзірка Шакіра стала гостею The Tonight Show Джиммі Феллона, яке відвідала разом з діджеєм Bizarrap.

Саме з ним артистка у середині січня випустила танцювальний трек "Music Sessions #53", який присвятила колишньому чоловіку-зраднику, футболісту Жерару Піке.

Як розповіла Шакіра, цю композицію вона створила як гімн всіх жінок. І написання цієї пісні було для неї дуже важливим, вона назвала цю роботу "здоровим способом випустити свої емоції". А після того, як трек вийшов, артистка відчула, що вона має не просто фанів, а ціле сестринство – жінок, які опинилися у такому ж стані, хто думає і відчуває так, як і вона.

"Яким доводилося так довго миритися з усіляким лайном. Хоч я й писала цю пісню для себе, мені здається, вона призначена для всіх жінок, яким потрібно виговоритися, яким потрібен голос, який за них говорить", – саказала співачка.

Врешті, цей "крик душі" Шакіри настільки сподобався фанам, що композиція "Music Sessions #53" встановила одразу 14 світових рекордів і виконавиця потрапила до Книги рекордів Гіннеса з цим треком.

Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів / ©
Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів
Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів / ©
Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів

Серед іншого, трек зібрав найбільшу кількість скачувань у Spotify за 24 години серед латиноамериканських треків, зібрав 100 мільйонів переглядів на YouTube серед латинських треків.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Шакіра розповіла про своє життя після розриву з Жераром Піке. Артистка зізналася, що нарешті почувається повноцінною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
195
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація