Завдяки зраді Жерара Піке Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Колумбійська попзірка Шакіра стала гостею The Tonight Show Джиммі Феллона, яке відвідала разом з діджеєм Bizarrap.

Саме з ним артистка у середині січня випустила танцювальний трек "Music Sessions #53", який присвятила колишньому чоловіку-зраднику, футболісту Жерару Піке.

Як розповіла Шакіра, цю композицію вона створила як гімн всіх жінок. І написання цієї пісні було для неї дуже важливим, вона назвала цю роботу "здоровим способом випустити свої емоції". А після того, як трек вийшов, артистка відчула, що вона має не просто фанів, а ціле сестринство – жінок, які опинилися у такому ж стані, хто думає і відчуває так, як і вона.

"Яким доводилося так довго миритися з усіляким лайном. Хоч я й писала цю пісню для себе, мені здається, вона призначена для всіх жінок, яким потрібно виговоритися, яким потрібен голос, який за них говорить", – саказала співачка.

Врешті, цей "крик душі" Шакіри настільки сподобався фанам, що композиція "Music Sessions #53" встановила одразу 14 світових рекордів і виконавиця потрапила до Книги рекордів Гіннеса з цим треком.

Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів

Шакіра новою піснею, присвяченою ексузраднику Жерару Піке, встановила одразу 14 рекордів

Серед іншого, трек зібрав найбільшу кількість скачувань у Spotify за 24 години серед латиноамериканських треків, зібрав 100 мільйонів переглядів на YouTube серед латинських треків.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Шакіра розповіла про своє життя після розриву з Жераром Піке. Артистка зізналася, що нарешті почувається повноцінною.

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