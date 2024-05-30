Заворотнюк, Фріске, Престон та інші: відомі зірки-жінки, які померли від раку

Рак – серйозна та підступна хвороба, яка не жаліє нікого. Щороку в мільйонів людей діагностують захворювання. Знаменитості не є винятком.

На жаль, чимало людей, хворих на рак, йдуть з життя. Так, сьогодні, 30 травня, стало відомо, що померла російська акторка Анастасія Заворотнюк, яка боролася зі злоякісною пухлиною головного мозку четвертої стадії.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про відомих закордонних зірок-жінок, життя яких забрав рак.

Жанна Фріске

Російська співачка страждала від гліобластоми - неоперабельна пухлина головного мозку. Про тяжку хворобу артистки стало відомо в січні 2014 року. Недуг у виконавиці розвинувся після пологів.

Жанна Фріске

Тривалий час Фріске лікувалася. Вона зверталася за допомогою до лікарів у США та Німеччині. Від літа 2014 співачка стала почуватися краще та проходила курс реабілітації. Утім, 2015 року Фріске знову повернулася до лікування, але вже в Росії. Стан співачки став погіршуватися. Останні три місяці життя вона провела в комі, а ввечері, 15 липня, 2015-го у віці 40 років померла.

Келлі Престон

Дружина актора Джона Траволти, американська акторка Келлі Престон страждала від раку молочної залози. Хворобу знаменитості тримали в таємниці та не повідомляли про неї на загал. Тривалих два роки Престон лікувалася в США в різних медичних онкологічних центрах. Однак 12 липня 2020-го акторка пішла з життя у віці 57 років.

Келлі Престон / Фото: Associated Press

Анастасія Заворотнюк

Російська акторка померла 30 травня у віці 53 років. В артистки був такий самий недуг, як і в Жанни Фріске. Заворотнюк страждалf від злоякісної пухлини головного мозку четвертої стадії. Хворобу акторки офіційно підтвердили лише 2020 року. Протягом п'яти років Анастасія Заворотнюк лікувалася, але недуг виявився сильнішим.

Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Кет Дженіс

В американської співачки, авторки хіта Dance You Outta My Head 2022 року діагностували саркому. Артистка перенесла операцію та розпочала курс хіміотерапії. У лютому цього року Дженіс померла. Співачка пішла з життя у віці 31 року.

Кет Дженіс / Фото: instagram.com/cat.janice

Любов Поліщук

У російської акторки 2005 року діагностували онкологічне захворювання. Артистка страждала від саркоми хребта. У Росії Поліщук робили операцію. Тоді їй видалили частину хребта. Згодом вона лікувалася в ізраїльській клініці, але це не дало результатів. Врешті, 2006 року Любов Поліщук, попри тяжку хворобу, повернулася на знімальний майданчик та зіграла свою останню роль у скандальному серіалі "Моя прекрасна няня". Останні місяці життя акторка вживала сильні знеболювальні препарати. Від перебування в лікарні Поліщук відмовилася та провела час із рідними. Померла акторка 28 листопада 2006 року. Її не стало у віці 57 років.

Любов Поліщук / Фото: kino-teatr.ru

Тіна Тернер

Американська співачка померла у віці 83 років від ускладнень, які спричинило онкозахворювання. Так, 2016 року в артистки діагностували рак кишківника. Вона лікувалася гомеопатичними засобами, які призвели до пошкодження нирок та ниркової недостатності. У квітні 2017 року Тернер пересадили нирку. Хоч операція минула успішно, але її організм не приймав новий орган, через що вона страждала від багатьох хвороб. Врешті, Тіна Тернер 23 травня 2023 року пішла з життя.

Тіна Тернер / Фото: Associated Press

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