"Зазвіздилася": Христина Соловій різко висловилася про організаторів концерту пам'яті Степана Гіги

Христина Соловій

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Українська співачка Христина Соловій пояснила, чому не виступила на концерті пам’яті Степана Гіги, та розповіла про некоректну поведінку організаторів музичного вечора.

Виконавиця стверджує, що спочатку отримала запрошення долучитися до події. Вона попередньо погодилася на пропозицію. Однак після цього організатори надовго зникли з її радарів. Майже два місяці жодних подробиць майбутнього виступу не обговорювали. Згодом співачка несподівано побачила своє ім’я на афіші. Такий підхід обурив Христину, адже важливі деталі участі з нею ніхто не узгоджував.

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«Вони поступили дуже некоректно. Вони мене запросили. Так, мені цікаво. По суті, я погодилась. Вони пропали на два місяці і потім бахнули мене на афішу», — поділилася артистка в інтерв’ю проєкту «Ti SAMI зірки».

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За словами Соловій, до моменту публікації афіші сторони так і не домовилися про дату її виступу, технічний райдер та інші організаційні питання. Тож попередня згода співачки не означала остаточного підтвердження участі в концерті. Христина також припустила, що після появи її імені серед учасників могла опинитися в незручному становищі: відмова від виступу могла б спровокувати звинувачення у зірковості.

«Вони типу так: Христина відмовилася! І чому ж вона відмовилася? Ах, вона ж така, зазвіздилася… Розбійниця», — з іронією зауважила виконавиця.

© скриншот

Водночас Христина наголосила, що її рішення не має нічого спільного зі ставленням до творчості Степана Гіги. Співачка поважає музичну спадщину артиста, однак вважає неприйнятною ситуацію, коли ім’я виконавця з’являється в переліку учасників без належного погодження.

Раніше Соловій уже публічно пояснювала, чому не братиме участі в музичному вечорі, присвяченому пам’яті легендарного співака.

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«Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру», — заявляла артистка.

Нагадаємо, концерт пам’яті народного артиста України Степана Гіги відбувся 28 березня 2026 року в київському Палаці спорту.

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