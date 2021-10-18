Збентежений Олег Винник насмішив реакцією на груди 15-го розміру Міли Кузнєцової

Модель показала кумедне відео з артистом.

Власниця найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова доволі часто ловить на своїх принадах погляди ошелешених людей.

Дехто захоплюється формами зірки Мережі, а дехто – ніяковіє. Так, приміром, декольте Міли не на жарт збентежило співака Олега Винника. У фотоблогу красуня розмістила відео, на якому позує із артистом у червоній сукні з надвідвертим вирізом. Олег, глянувши на її бюст, розгубився.

Користувачів розсмішила реакція Винника, про що вони написали у коментарях.

Винник почувався не в своїй тарілці

Винник зніяковів перед такою красою

Підняли мені настрій

Він бідний аж засоромився

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