Благодійний аукціон для ЗСУ і запальна пісня на біс: як минув новорічний концерт Макса Барських у Києві

Напередодні Нового року, 30 грудня, український співак Макс Барських зібрав шанувальників на великому новорічному концерті у Stereo Plaza в Києві.

Вже о 16:30, за півтори години до початку, двері концертної зали були відчинені для глядачів, адже побачити виступ артиста завітало чимало людей. Серед зіркових гостей на концерт колеги завітала співачка Оля Полякова зі своєю родиною. Виконавиця привітала Макса під час виступу та навіть зробила декілька фото з фанами.

Оля Полякова на концерті Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Розпочався новорічний концерт Барських з благодійного аукціону на потреби ЗСУ, на якому серед глядачів у залі було розіграно прапор України та вінілова платівка співака з його автографами. Український стяг був проданий ведучими за 24 тисячі гривень, а ось платівка пішла з молотка за 15 тисяч. Втім, за декілька хвилин ведучі повернулися на сцену з ще одним прапором, який Макс підписав у гримерці. Його було продано за 12 тисяч гривень. Також, як було відомо, частина прибутку з квитків також пішла на потреби ЗСУ.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Перед виходом Барських на сцену на екрані з'явилося відео, яке викликало щемливі емоції та мурашки в усіх присутніх. Моторошні події, які від 24 лютого кардинально змінили життя усіх українців, знову ожили на великому екрані.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Співак вийшов на сцену із потужним виконанням пісні "Don't Fuck With Ukraine". Разом із виконавцем на сцену вийшли дівчата з його шоубалету та приголомшили танцем із українськими прапорами.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Глядачі зустріли улюбленого бурхливими оплесками і оваціями. Розігрівати публіку у Макса не було і потреби, адже з перших хвилин усі присутні були готові запалювати разом із артистом під улюблені хіти.

"Класно, коли ми з вами можемо зустрічатися, залишати тут свої негативні емоції. Саме сьогодні мені хотілося б провести цей клятий 2022 рік подалі та зустріти новий рік, який, я впевнений, принесе нам перемогу і нарешті ми з вами зможемо спокійно жити", - звернувся зі сцени Макс на початку шоу.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Далі на шанувальників чекали танцювальні треки і усім відомі пісні "Сделай громче", "Хочу танцевать", Моя любовь" та інші. Усі глядачі у залі, незалежно від статі та віку, танцювали разом з артистом і наспівували рядки із його хітів.

А ось у середині концерту тональність та настрій стали більш ліричними і серйозними. Макс заспівав свою українськомовну пісню "Небо", під час якої глядачі підняли догори ліхтарики, що створило неймовірну атмосферу у залі.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Одразу після виконання до Барських звернулася одна з його шанувальниці у залі. Саме вона придбала платівку з автографом артиста. Дівчина попросила у Макса ще один автограф та фото на згадку, на що він залюбки погодився.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Наступна пісня знову викликала мурашки, а можливо і сльози на очах усіх присутніх. Барських заспівав композицію "Хай буде весна", яку присвятив нашим захисникам.

"Я присвячую цю пісню їм, всім бійцям ЗСУ. Ці тварюки запускають ракети, але ЗСУ їх збивають і дають нам змогу жити у спокої", - сказав зі сцени артист.

Прозвучали зі сцени і англомовні пісні Барських, серед яких Before We Say Goodbye, під час якого зі стелі посипався "сніг". Крім того, виконавець зробив для глядачів сюрприз та виконав новий трек, який незабаром анонсує у своїх соцмережах.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

На "десерт" Макс залишив свої найхітовіші треки "Подруга-ночь", "Лей не жалей" та "Туманы". Барських разом зі своїм шоубалетом по-справжньому розкачав зал пере новорічними святами. Стриматися на місці не зміг ніхто -тіло саме просилося до танцю.

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Завершила велике шоу Барських українськомовна пісня "Україна", яка нагадала усім, що українці єдині та незламні, а попереду на нас обов'язково чекає перемога. Міцно обійнявшись зі своєю командою на сцені, Макс побажав усім щасливого Нового року та прокричав зі сцени "Слава Україні".

Концерт Макса Барських / Фото: ТСН.ua

Однак відпускати улюбленого артиста зі сцени зал не хотів та наполегливо став вимагати ще одну пісню на біс. Барських просто не міг відмовити фанам, тому під бурхливі оплески ще раз запалив зал із піснею "Подруга-ночь".

