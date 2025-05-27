Зброярку фільму "Іржа", через провину якої загинула українка Гатчінс, достроково випустили з в'язниці

Ханна Гутьєррес-Рід / © Associated Press

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Зброярка фільму-вестерну "Іржа" Ханна Гутьєррес-Рід, яку в березні 2024 року засудили до 18 місяців ув’язнення за ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, вийшла на волю достроково.

Як повідомляє The Guardian, Рада з умовно-дострокового звільнення штату Нью-Мексико ухвалила рішення про її звільнення 23 травня. Тепер Гутьєррес-Рід перебуває під електронним наглядом, має дотримуватись комендантської години, а також зобов’язана або працювати, або навчатися.

Трагічний інцидент стався у жовтні 2021 року на зніманнях стрічки "Іржа" — під час репетиції сцени актор Алек Болдвін вистрілив з бутафорської зброї, в якій виявився бойовий набій. Унаслідок пострілу загинула операторка Галина Гатчінс і був поранений режисер Джоел Соуза. Гутьєррес-Рід, як головна зброярка фільму, відповідала за перевірку зброї та безпеку на знімальному майданчику.

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Ханна Гутьєррес-Рід / © Associated Press

У суді вона просила не карати її суворо, зазначивши наступне: "Коли я працювала на зніманнях "Іржі", я була молодою і наївною. Але я ставилася до своєї роботи настільки серйозно, наскільки це було можливо. Присяжні визнали мене частково винною в цій жахливій трагедії, але це не робить мене монстром. Це робить мене людиною".

Під час розгляду справи також з’ясувалося, що за кілька тижнів до знімань Гутьєррес-Рід вже порушувала правила безпеки, зокрема пронесла зброю до бару в Санта-Фе. За це вона отримала умовний термін. Звинувачення у фальсифікації доказів з неї зняли.

Нагадаємо, Алек Болдвін, який став центральною фігурою справи, також був звинувачений у ненавмисному вбивстві. Хоча обвинувачення з нього знімали, у січні 2024 року справу поновили. Однак у квітні прокурори її закрили, зізнавшись, що допустили помилки в розслідуванні.