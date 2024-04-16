Зброярку “Іржі”, через яку загинула українська операторка, засудили до 18 місяців ув'язнення

Зброярку, яка зарядила пістолет, з якого було вбито операторку-українку Галину Гатчинс на зніманні фільму Алека Болвіна “Іржа”, суд засудив до 18 місяців ув’язнення.

Про це пише "Голос Америки".

Ганну Ґутьєррес визнали винною в ненавмисному вбивстві Гатчинс у жовтні 2021 року.

Присяжні визнали Ґутьєррес, якій 26 років, винною в ненавмисному вбивстві через те, що вона тримала на знімальному майданчику і помилково зарядила бойовий набій у револьвер Болвіна, що є явним порушенням стандартних практик кіноіндустрії.

Також зброярка неодноразово не дотримувалася елементарних правил безпеки, залишала зброю без нагляду та дозволяла акторам, включаючи Болвіна, розмахувати зброєю.

У день трагедії Ґутьєррес дозволила Болвіну поспішати, й випадково змішала різні види боєприпасів на лотку для реквізиту, змішавши бойові набої та муляжі.

Гатчинс, якій на момент смерті було 42 роки, стояла біля камери, яку мали використовувати для фільмування сцени. Її було смертельно поранено, коли Болвін направив свій пістолет на неї, й відбувся постріл.

Також читайте Не Алек Болдвін: суд назвав винного у вбивсті українки Галини Гатчинс на зніманнях фільму

Куля пройшла крізь груди Гатчинс і влучила в режисера Джоела Соузу.

Гатчинс було доставлено гелікоптером до лікарні, де було констатовано її смерть через сильну кровотечу.

Адвокат Ґутьєррес попросив дати їй умовний термін, адже вона раніше не мала судимостей. Він намагався довести, що зброярка стала "цапом відбувайлом" на хаотичному знімальному майданчику, де їй не дали часу перевірити зброю.

Натомість державна прокурорка попросила засудити зброярку до 18 місяців ув’язнення через відсутність каяття, і посилаючись на телефонні дзвінки Ґутьєррес із в'язниці, у яких вона називала присяжних “ідіотами”, і сказала, що судді “заплатили”.

Смерть Гатчинс спочатку спонукала кіно- та телевізійну індустрію США припинити використання справжньої вогнепальної зброї та холостих патронів. Однак, наразі така зброя повертається на майданчики, адже, за словами зброярів, кіновиробники надають перевагу їхнім реалістичним ефектам.

У липні 2024 року Болвін, який також виступав продюсером фільму, постане перед судом за ненавмисне вбивство. Він заперечує звинувачення проти себе. Якщо його визнають винним, йому також загрожує до 18 місяців в'язниці.

У попередніх випадках летальних поранень під час фільмування акторів Брендона Лі в 1993 році та Джона-Еріка Гексума в 1984 році було використано холості набої.

Останні перед теперішнім випадки загибелі голлівудських акторів або членів знімальної групи від бойових набоїв, випадково заряджених у зброю, датуються початком минулого століття.

Додамо, що раніше позов проти актора також подали батьки та сестра вбитої Галини, які мешкають в Україні. Вони вимагають від Болдвіна виплати компенсації у зв'язку з загибеллю операторки. Однак сам актор запевняє, що у такий спосіб родина просто намагається нажитися на горі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.