Збирали гроші собі на костюми і жодної згадки про Україну: Потап і Настя розлютили виступом в Юрмалі

Потап і Настя / © instagram.com/realpotap

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Репер Потап та співачка Настя Каменських 26 липня виступили на фестивалі латвійської виконавиці Лайми Вайкуле, що минає в Юрмалі.

Це перша гучна поява артистів на сцені після возз’єднання дуету. Однак поведінка Потапа і Насті викликала неоднозначну реакцію. Вони співали виключно російською. Саме цією ж мовою знаменитості й спілкувались. Потап і Настя спускались до глядачів та жартома просили в них гроші на костюми на концерт у США.

«Дорогі друзі, ви наловили грошей. Можна, будь ласка, нам їх повернути, будь ласка, дякую. У нас ще концерт, ми збираємо, поверніть гроші, кому не шкода. Хто скільки наловив! У нас просто знову концерти, знову виступи, нам потрібні нові костюми», — видав Потап.

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Окрім того, репер знайшов у залі російську співачку Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна. Потап наробив їм компліментів. Однак, судячи з реакції Алли Пугачової, вона не дуже оцінила перформанс дуету на сцені.

«Алло Борисівно, вітаю! Який ви маєте гарний вигляд! Ви все більше стаєте схожі на Крістіну Орбакайте. Макс, ти знаєш, ти краш всього Instagram. 50 років — ми знаємо, як у психології це називається. У нас цей вік у чоловіків називається „чумачеча весна“, — видав Потап.

Алла Пугачова та Максим Галкін / © скриншот з відео

І при цьому ані Потап, ані Настя не зробили жодної згадки про Україну, де триває війна, розв’язана Росією, та де щодня відбуваються жахливі обстріли. Дует зробив вигляд, ніби нічого не відбувається.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова встигла потрапити в скандал. Артистка розгнівала розвагами з «хорошим росіянином» за кордоном.

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