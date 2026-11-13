"Здаю речі": зірка "Сватів" зробив чесне зізнання про заробіток під час війни і на які гроші живе

Федір Гуринець / © instagram.com/fedirhurynets

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Український актор Федір Гуринець, який знімався в серіалі «Свати», зробив чесне зізнання про заробітки під час війни та на які гроші живе зараз.

Знаменитість говорить в інтерв’ю Oboz.ua, що дохід артистів ніколи не може бути стабільним. В якийсь місяць актор може заробити чималу суму, а потім тривалий час сидіти без роботи. Федір Гуринець зізнається, що вчиться планувати розраховувати свій бюджет заздалегідь, щоб на все вистачило.

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Актор говорить, що до повномасштабної війни витрачав чимало. Зокрема, знаменитість не замислювався над заощадженнями, міг витратити за раз значну суму коштів. Зараз Федір Гуринець вже звертає увагу на ціни, вчиться створювати фінансову подушку та відмовляється від дорогих покупок.

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Федір Гуринець / © instagram.com/fedirhurynets

«В один місяць ти можеш заробити 10 тисяч доларів, в інший — 500, а ще в якийсь — 15 тисяч. Такі гойдалки, що іноді й сам не розумієш, на який дохід розраховувати. Буває, що рік невдалий і маєш лише один проєкт, нехай навіть з чималою кількістю знімальних днів. І ти розумієш, що ці гроші потрібно розподілити на весь рік. Я вчуся це робити, але поки що не дуже виходить. Та й як навчитися заощаджувати, коли ціни в супермаркетах ростуть мало не щодня? Я людина, яка раніше, не замислюючись, могла купити якусь дурницю за тисячу доларів, тепер приходжу до магазину й уважно розглядаю цінники», — зізнається актор.

Зараз Федір Гуринець живе на зароблені кошти. Щоправда, їх не завжди вистачає, та в актора є своєрідні заощадження. Річ у тім, що до повномасштабної війни він заробляв чимало, подорожував та привозив з-за кордону брендові речі. Зараз світогляд артиста змінився. Він розуміє, що більшість з цих речей йому не потрібні. Тож, артист здає їх у спеціальні магазини. Натомість Федір Гуринець отримує за це кошти, на які можна прожити декілька місяців.

Федір Гуринець / © instagram.com/fedirhurynets

«До повномасштабного вторгнення я багато працював, подорожував світом і привозив звідти не магнітики на згадку, а дорогі речі. Зараз у Києві є кілька магазинів вінтажного брендового одягу. Туди я здаю речі, які вже не ношу. Колись якась річ здавалася неймовірно крутою, а тепер дивишся на неї й думаєш: „Куди мені з тим рюкзаком Gucci?“. У країні війна — ну ні, та й усередині мене багато чого змінилося. До того ж це практично: продав один рюкзак — і маєш гроші, щоб прожити три місяці. Тож виходить, це хороша інвестиція! Тепер ці покупки мене виручають», — зізнається артист.

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