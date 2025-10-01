- Дата публікації
Здивована Наталія Могилевська насмішила реакцією на козу в центрі Києві
Зірка несподівано засвітилася у кадрі разом з твариною.
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася курйозною ситуацією просто в центрі столиці.
Кумедним відео співачка поділилася у своєму Instagram. На кадрах артистка під час прогулянки вечірнім містом віч-на-віч зустрілася з двома домашніми козами. Тварини також насолоджувалися гарними краєвидами центра Києва та розслаблено жували листя з кущів. З огляду на реакцію знаменитості, вона не очікувала зустріти подібних гостей міста, тому одразу ж почали фільмувати навколишні події.
Наталія поставила відповідне риторичне запитання до своїх прихильників. Співачка зауважила, що не розуміє, що кози роблять в центрі Києва біля Михайлівського Золотоверхого собору.
"Хрещатик сьогодні вирішив перевершити себе", — здивовано підписала сториз Наталія.
Через декілька секунд Могилевська таки знайшла людину, яка потенційно могла знати тварин й почала спілкуватися з чоловіком. Виявляється, одну з кіз звати Раїска, що також дуже потішило співачку.
Господар Раїски продемонстрував Наталії, як правильно частувати тварин, тому зірка одразу ж почала пригощати їх смаколиками. Ба більше, під час незвичного знайомства зірка встигла сфотографуватися з несподіваними "знайомими".
