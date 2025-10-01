ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
1 хв

Здивована Наталія Могилевська насмішила реакцією на козу в центрі Києві

Зірка несподівано засвітилася у кадрі разом з твариною.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася курйозною ситуацією просто в центрі столиці.

Кумедним відео співачка поділилася у своєму Instagram. На кадрах артистка під час прогулянки вечірнім містом віч-на-віч зустрілася з двома домашніми козами. Тварини також насолоджувалися гарними краєвидами центра Києва та розслаблено жували листя з кущів. З огляду на реакцію знаменитості, вона не очікувала зустріти подібних гостей міста, тому одразу ж почали фільмувати навколишні події.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія поставила відповідне риторичне запитання до своїх прихильників. Співачка зауважила, що не розуміє, що кози роблять в центрі Києва біля Михайлівського Золотоверхого собору.

"Хрещатик сьогодні вирішив перевершити себе", — здивовано підписала сториз Наталія.

Через декілька секунд Могилевська таки знайшла людину, яка потенційно могла знати тварин й почала спілкуватися з чоловіком. Виявляється, одну з кіз звати Раїска, що також дуже потішило співачку.

Господар Раїски продемонстрував Наталії, як правильно частувати тварин, тому зірка одразу ж почала пригощати їх смаколиками. Ба більше, під час незвичного знайомства зірка встигла сфотографуватися з несподіваними "знайомими".

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська з донечкою насолодилася масажем і розсекретила свої "місця сили". Артистка показала, з чого починає свій день і які ритуали допомагають їй відновлювати енергію.

Дата публікації
Кількість переглядів
462
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie