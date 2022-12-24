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Зеленська розповіла, куди пішли 11 мільйонів грн за авто Мерк'юрі, яке продав Андрій Данилко

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Зеленська розповіла, куди пішли 11 мільйонів грн за авто Мерк'юрі, яке продав Андрій Данилко

Андрій Данилко

Перша леді поділилася, як артист розпорядився отриманими коштами.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, куди актор Андрій Данилко витратив 11 мільйонів гривень, які отримав після продажу легендарного Rolls-Royce, який належав Фредді Мерк'юрі.

Як розповіла Зеленська на сторінці в Instagram, усі отримані кошти Данилко передав на благодійність. Артист спрямував їх на проєкт Superhumans, в рамках якого у Львові будують реабілітаційний центр для протезування дорослих і дітей, здійснення операцій із реконструкції понівечених частин тіла, а також лікування посттравматичного стресового розладу.

"Ви могли бачити цю новину: на лондонському аукціоні "Сотбіс" за еквівалент 11 млн гривень продали автівку Фредді Мерк'юрі, яка останні роки належала нашому Андрію Данилку. Та це зовсім не про шоубіз: усі виручені кошти Андрій спрямував на проєкт Superhumans, амбасадором якого став віднедавна, так само як Монатік і Масі Найєм", - розповіла перша леді.

Також Зеленська детальніше розповіла про цей реабілітаційний центр, який наразі будують під Львовом:

"Цей безпрецедентний в Україні заклад має повністю відновлювати українців після пережитого на війні. Повертати те, що намагався відібрати агресор: здоров'я, спроможність, можливості. Нині заради цього ми відправляємо наших травмованих співвітчизників за кордон. Але незабаром усі найкращі світові практики будуть доступні в Україні", - запевнила перша леді.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Андрій Данилко продав легендарне авто соліста Queen Фредді Мерк'юрі Rolls-Royce. Цю машину український артист придбав багато років  тому. Раніше Данилко розповів, чому колись купив цю автівку та чому вирішив її продати.

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Дата публікації
Перегляди
702
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