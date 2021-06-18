Зеленський приїхав до Національної Філармонії на прощання із Чапкісом

Зеленський поклав квіти і підійшов до рідних Чапкіса, яким, найімовірніше, висловив співчуття.

На прощання із легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом, якого не стало 13 червня увечері, до Національної Філармонії України 18 червня приїхав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє журналістка ТСН.ua з місця прощання.

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Як передає журналістка ТСН.ua, президент України Володимир Зеленський разом із керівником ОП Андрієм Єрмаком поклав квіти до труни Чапкіса, після цього він підійшов до рідних легендарного артиста і пішов. Інтерв‘ю давати журналістам президент відмовився.

Наразі, як повідомляє журналістка ТСН.ua, на прощанні побільшало присутніх. У холі, де відбувається прощання, поставили столик із великою книгою, де люди залишають спогади про Григорія Миколайовича.

ТСН.ua

Нагадаємо, 18 червня спеціально зі США до Києва прилетів син Григорія Миколайовича, танцівник Грег Чапкіс, аби провести батька в останній путь. Церемонія прощання триває від 11 до 13 години. Далі Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі. Там, попередньо прощання заплановане на 13 і триватиме до 15 години.

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Як повідомлялося, син танцівника Грег повідомив, що причиною смерті Григорія Чапкіса стала старість.

Біля філармонії сьогодні очікують побачити рідних Григорія Чапкіса, учасників і суддів проекту "Танці з зірками" та інших колег по шоубізнесу. Більшість із них відразу після трагічної звістки опублікували свої фото із знаменитістю та поділилися спогадами. Зокрема Леся Нікітюк, Наталія Могилевська, Влад Яма і ще десятки інших людей.

Макс Леонов та Альона Ткаченко поділилися спогадами про Григорія Чапкіса

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