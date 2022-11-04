Зеленський розглянув петицію про заборону творчої діяльності росіян в Україні: яке ухвалив рішення

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону громадянам країни-агресорки здійснювати будь-яку творчу діяльність на території України.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про заборону творчої діяльності громадянам Росії на території України.

Про це йдеться на офіційному сайті електронних петицій.

Зокрема, президент України підтримав відповідну заборону та доручив прем'єр-міністру Шмигалю опрацювати питання, які порушені авторкою петиції – продюсеркою Анастасією Клименко.

Зазначимо, у серпні на сайтi офіційного Інтернет-представництва президента України з'явилася електронна петиція про заборону громадянам РФ творчої діяльності на території України. У тексті йшлося про те, аби російські діячі мистецтва не могли здійснювати діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом. Також пропонується заборонити трансляцію на українських телеканалах телевізійного та кіноконтенту, які створені за участю росіян. Авторка петиції зазначила, що варто обмежити розповсюдження продуктів російської культури.

Нагадаємо, в Україні діє "чорний список" Мінкульту, куди внесені діячі мистецтв, які загрожують національній безпеці країни. Їм заборонено в'їжджати до України, а також здійснювати творчу діяльність. Фільми, у яких грають відповідні особи, не можуть транслюватися в ефірах українських телеканалів.

Також в Україні заборонено вмикати у громадських місцях музику російських артистів. Окрім того, влада запровадила санкції проти зірок-путіністів, які підтримали розв'язану Росією війну.

Читайте також: