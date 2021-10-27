Зеленський відповів на петицію Кондратюка щодо заборони концертів російських зірок

Глава держави розглянув електронну петицію.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію Ігоря Кондратюка, яка стосується заборони концертів російських зірок.

Так, політик зазначив, що є "чорний список" Мінкульту, яким забороняється концертна діяльність на території України певних російських зірок. Туди вносяться ті артисти, які створюють загрозу національній безпеці.

"Законом встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України", - повідомляється на сайті сайт Офісу Президента.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що надіслав петицію прем'єр-міністрові України, секретарю Ради національної безпеки і оборони України та голові Служби безпеки України з проханням опрацювати внесені пропозиції.

Зазначимо, що Ігор Кондратюк створив електронну петицію, в якій вимагає заборонити виступи російських зірок в Україні.

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