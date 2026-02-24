ТСН у соціальних мережах

Зеленський нагородив учасників гурту "Курган і Агрегат", Рудинського та інших орденом "За заслуги"

Президент вже підписав відповідний указ.

Концерт гурту "Курган і Агрегат"

Концерт гурту "Курган і Агрегат" / © instagram.com/kurgan_ram

Учасників українського гурту "Курган і Агрегат", актора Олександра Рудинського та інших діячів мистецтва нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Відповідний указ, який набув чинності 24 лютого, у роковини початку повномасштабної війни, підписав президент Володимир Зеленський. Зазначається, що культурних діячів нагородили за заслуги у зміцненні державності.

Загалом орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали учасники гурту "Курган і Агрегат" Євгеній Володченко, Аміль та Раміль Насірови, які активно займаються волонтерством та збирають мільйони на ЗСУ.

Учасники гурту "Курган і Агрегат" / © instagram.com/kurgan_ram

Учасники гурту "Курган і Агрегат" / © instagram.com/kurgan_ram

Також нагороду отримали актор Олександр Рудинський та акторка Анастасія Пустовіт.

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Анастасія Пустовіт / © instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer

Зазначимо, присвоєння нагород відбулося у роковини початку повномасштабної війни в Україні. Цього дня українські знаменитості пригадують початок російського вторгнення та діляться своїми переживаннями. Світові зірки теж не лишаються осторонь. Актор із "Володаря перснів" Ієн Маккеллен підтримав українців та щемливо зачитав вірш військового ЗСУ.

