Земфіра красномовно відреагувала на те, що в Росії її визнали "іноагенткою"

Російська співачка Земфіра відреагувала на те, що в Росії її внесли до списку "іноагентів".

Зокрема, виконавиця подякувала прихильникам за підтримку. Утім, артистка зазначила, що немає чого засмучуватися, і вона добре почувається.

Земфіра додала, що бажає, лиш скоріше б настав мир.

"Вітаю! З Днем святого Валентина. Дякую за підтримку. Зі мною все гаразд, чого і вам бажаю. І миру, звичайно. Ваша співачка", - прокоментувала Земфіра.

Фото: instagram.com/zemfiralive

Артистка теж покепкувала з того, що вона "іноагентка", додавши до свого допису відповідне сповіщення.

"Справжній матеріал виготовлений і поширений іноземною агенткою Рамазановою Земфірою Талгатовою. 18+", - додала до допису зірка.

Нагадаємо, днями Земфіра поповнила список "іноземних агентів". Артистку нагородили таким статусом через те, що вона відкрито виступає проти війни в Україні.

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