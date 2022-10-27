Земфіра на концерті в Берліні закликала Росію зупинити війну: "Відбуваються перманентні обстріли України"

Співачка вже не вперше на своєму концерті говорить про те, що РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні.

Російська співачка Земфіра 26 жовтня дала концерт у німецькій столиці Берліні.

Зі сцени виконавиця зазначила, що вже 245-й день війни, яку розв'язала Росія проти України. Артистка закликала свою країну зупинитися і припинити вбивати.

"Сьогодні 245-й день війни, яку розв'язала моя країна. Понад два тижні відбуваються перманентні обстріли України. Я вважаю, моя країна має припинити цю війну. Ні війні!" – сказала Земфіра.

Після цього виконавиця заспівала композицію "Не стреляйте". Зазначимо, що на кожному своєму концерті в рамках європейського туру Borderline, перш ніж виконати трек "Не стреляйте", Земфіра говорить, який наразі день війни, і закликає Росію зупинити війну в Україні.

Так от, під час концерту у Гамбургу Земфіра говорила про атаку росіянами українських електростанцій, через що й досі в нашій країні відбуваються перебої зі світлом.

Нагадаємо, 9 жовтня під час виступу в Лімасолі на Кіпрі Земфіра зі сцени зізналася, що щодня молиться про те, "щоб ця війна припинилася, щоб моя країна припинила цю війну".

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