Земфіра у Лондоні виступила з антивоєнною промовою: "Просто зараз моя країна знищує Україну"

Російська співачка Земфіра відіграла концерт у Лондоні, де вчергове виступила з антивоєнною промовою.

Зокрема, виконавиця висловила слова підтримки Україні. Співачка зазначила, що більше ніколи не виступить в українських містах, утім, завжди пам'ятатиме ці концерти.

"Я хочу висловити, по-перше, підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово це пам'ятаю. І, звісно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною", - зазначила співачка.

Водночас виконавиця пригадала й виступи в Росії. За словами Земфіри, вона ніколи не забуде ті "світлі обличчя", які бачила на концертах. Утім, зірці шкода свою країну, яка розв'язала війну. За словами артистки, РФ знищує нині не лише Україну, а й саму себе.

"Водночас мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною. Просто зараз іде війна, цілком безглузда і жорстока. Просто зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру. Ні війні!" – додала співачка.

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