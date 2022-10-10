Земфіра просто зі сцени закликала Росію зупинити війну: "228-й день пекла, яке стало реальністю"

Вчора, 9 жовтня, російська виконавиця Земфіра у Лімасолі, Кіпр, вперше на своєму концерти висловилася про війну в Україні.

Зокрема, артистка зазначила, що молиться щодня, щоб жахлива війна закінчилася. Також виконавиця зазначила, що Росія має припинити повномасштабне вторгнення в Україну.

"Сьогодні 228-й день війни. 228-й день пекла, яке стало реальністю. Я весь цей час багато думала, розмовляла із собою про це. Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я кожен день молюся, щоб ця війна припинилася, щоб моя країна припинила цю війну", - просто зі сцени сказала виконавиця.

Після своєї антивоєнної промови Земфіра виконала пісню "Не стреляйте".

Нагадаємо, російська виконавиця й раніше демонструвала, що не підтримує розв'язану Росією війну. Так, у соцмережах знаменитість публікувала антивоєнні дописи. Також співачка випустила кліп на пісню "Не стреляйте", де показала моторошні кадри війни в Україні, яку вороже розв'язала Pociя.

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