Земфіра влучно висміяла російську владу у нецензурній пісні: "Навчимо тебе, с*ка, батьківщину любити"

Російська співачка Земфіра випустила нову іронічну пісню, у якій показала усю сутність росіян.

У антивоєнній композиції під назвою "PODNHA" співачка заспівала про те, як кремлівська влада намагається "привчити" своїх громадян "любити батьківщину", навіть незважаючи на те, що їхня країна в пала в очах всього світу. У нецензурних рядках Земфіра висміяла те, на що перетворилася її батьківщина.

Разом з треком співачка представила liryc-відео, у якому люди падали, як фігурки в грі "Тетріс". Режисерка та близька подруга Земфіри, Рената Літвінова, зачитала на початку рядки, в яких йдеться про те, що у РФ співачку визнали "іноагенткою".

"Ми навчимо тебе, с*ка батьківщину любити, цілувати її черевики та підошви. Ми навчимо тебе, с*ка, батьківщину любити сьогодення, майбутнє та минуле. Ми навчимо тебе, с*ка, батьківщину любити. Навіть якщо ми з тобою ніде не прошені. Навчись, с*ка, батьківщину любити", - йдеться у пісні Земфіри.

У Instagram на співачку вже налетіли обурені росіяни, яких образила пісня Земфіри. Мешканці РФ розгнівалася на те, зо виконавиця покинула їхній тонучий корабель та не підтримує кремлівську владу: "Відбилися від народу ви", "Чи є в автора справді Батьківщина? Навіть довелося слово спотворити буквою N", "Навіщо лити бруд із-за бугра?".

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні співачка Земфіра висловилася проти російської влади та покинула Москву. Зараз співачка перебуває у Франції. Виконавиця неодноразово виступала з промовами на підтримку України та закликала зупинити російського диктатора Путіна.

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