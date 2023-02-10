Земфіру визнали "іноагенткою" у Росії через антивоєнну позицію та підтримку України

Російська співачка Земфіра потрапила до оновленого переліку "іноземних агентів" у РФ.

Новий статус на батьківщині виконавиця отримала через свою активну позицію проти війни в Україні, яку розв'язала Росія. У кремлівському мін'юсті Земфіру звинувачують у тому, що вона "відкрито виступала на підтримку України, здійснюючи концертну діяльність у недружніх країнах із закликами проти спеціальної військової операції, отримувала підтримку від іноземних джерел".

Відтепер проти співачки буде запроваджена низка обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування аж до кримінального.

Земфіра / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Земфіра виступила проти російської влади. Виконавиця покинула РФ та зараз проживає у Франції. Також у Європі співачка неодноразово давала концерти, на яких закликала Росію припинити війну.

Також у травні 2022 Земфіра представила емоційний кліп на пісню "М'ясо", у якій заспівала про війну в Україні.

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