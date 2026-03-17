Зендея вперше відреагувала на гучні чутки про шлюб з Томом Голландом

Зендея та Том Голланд / © Associated Press

Американська акторка Зендея вперше прокоментувала чутки про таємне весілля з актором Томом Голландом.

Інформаційний шум довкола пари спалахнув після заяв стиліста Ло Роуча, а згодом підлив олії у вогонь і вірусний контент у мережі. Користувачі почали активно поширювати зображення нібито з церемонії, через що багато хто повірив у реальність події. Зрештою акторка вирішила особисто розставити всі акценти під час ефіру шоу Jimmy Kimmel Live!.

«Багатьох людей вони обдурили. Коли я просто гуляла в реальному житті, люди говорили: „О Боже, ваші весільні фотографії чудові“, а я відповідала: „Любі, це штучний інтелект. Вони несправжні!“. Але багато близьких вважали їх справжніми та розізлилися, що не отримали запрошення», — наголосила Зендея.

Водночас зірка не стала прямо відповідати, чи справді вони з Голландом уже офіційно узаконили стосунки. Така стриманість лише підігріла інтерес шанувальників, які продовжують уважно стежити за кожною деталлю їхнього особистого життя. Пара традиційно уникає зайвої публічності, залишаючи найважливіше поза камерами.

Зазначимо, знайомство акторів відбулося ще 2016 року під час роботи над фільмом «Людина-павук: Повернення додому». Згодом, 2021-го, про роман почали говорити у медіа. Пізніше з’являлися припущення про їхні заручини. Утім, офіційних підтверджень від самих зірок досі не було.

