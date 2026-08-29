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Женя Галич показав понівечений будинок після атаки РФ на Київщину: "Ніч жахлива"
Будинок фронтмена O.TORVALD постраждав унаслідок російської атаки на Київщину. Музикант показав наслідки та розповів, як його родина пережила ніч під час вибухів.
Фронтмен гурту O.TORVALD Женя Галич повідомив, що внаслідок російської атаки на Київщину серйозно постраждав його будинок.
Тривожна ніч видалася жахливою для родини музиканта. Ворожий удар припав на село Мила в Бучанському районі Київської області. Після атаки на території складських приміщень спалахнула масштабна пожежа, яку супроводжували вибухи та детонація. Руйнувань зазнали й цивільні будинки, розташовані неподалік. Серед постраждалих опинилося й помешкання лідера O.TORVALD. Родині Галича довелося терміново евакуюватися.
«З нами все добре. Родина в нормі. Евакуювалися. Ніч провели жахливо. Детонація постійно була. Повиривало двері. Порозбивало вікна. Винні мають бути покарані, хтось віддав наказ це зберігати в метрах від цивільних. Хтось за це відповідав. Знайдіть відповідальних і покарайте показово», — зазначив Галич.
Згодом співак показав, що залишилося від його будинку після пережитої ночі. Потужна детонація пошкодила вікна та двері, а родина була змушена залишити оселю заради безпеки.
«З нами все добре. Родина в нормі», — наголосив музикант, заспокоюючи прихильників.
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