Женя Галич показав понівечений будинок після атаки РФ на Київщину: "Ніч жахлива"

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

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Фронтмен гурту O.TORVALD Женя Галич повідомив, що внаслідок російської атаки на Київщину серйозно постраждав його будинок.

Тривожна ніч видалася жахливою для родини музиканта. Ворожий удар припав на село Мила в Бучанському районі Київської області. Після атаки на території складських приміщень спалахнула масштабна пожежа, яку супроводжували вибухи та детонація. Руйнувань зазнали й цивільні будинки, розташовані неподалік. Серед постраждалих опинилося й помешкання лідера O.TORVALD. Родині Галича довелося терміново евакуюватися.

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«З нами все добре. Родина в нормі. Евакуювалися. Ніч провели жахливо. Детонація постійно була. Повиривало двері. Порозбивало вікна. Винні мають бути покарані, хтось віддав наказ це зберігати в метрах від цивільних. Хтось за це відповідав. Знайдіть відповідальних і покарайте показово», — зазначив Галич.

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Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Згодом співак показав, що залишилося від його будинку після пережитої ночі. Потужна детонація пошкодила вікна та двері, а родина була змушена залишити оселю заради безпеки.

«З нами все добре. Родина в нормі», — наголосив музикант, заспокоюючи прихильників.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

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