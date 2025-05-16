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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
968
Час на прочитання
2 хв

Женя Галич публічно послав Потапа і порівняв його з Януковичем: "Не має права повертатися сюди"

Артист пояснив свою чітку позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Женя Галич, Потап

Женя Галич, Потап

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич, який нещодавно змінив імідж, розкритикував продюсера Потапа.

А саме виконавцеві не сподобалися вчинки репера, якими він останнім часом сколихнув українську публіку. Так, Галич пригадав скандальне інтерв'ю Потапа російському журналістові Юрію Дудю. І спираючись на цей факт, музикант протестує проти повернення зірки до України з-за кордону, де Потап уже тривалий час живе. Ба більше, він прирівняв його до скандального Януковича:

“Потап каже, що він допомагав. Напевно, що це так, я не виключаю. Але після того, як ти йдеш на інтерв'ю до російського журналіста — пішов н*х*й. Ти не маєш права повертатися сюди! Мені неважливо, що про тебе кажуть, навіть якщо мільярдами допомагав. А якщо зараз Янукович приїде і скаже, що він насправді допоміг Україні, й покаже всі квитанції, то що, пробачимо? Так не може бути. Інститут репутації має працювати”, — пояснив Галич на подкасті “СучЦукрМуз”.

Потап / © www.instagram.com/realpotap

Потап / © www.instagram.com/realpotap

На думку співака, українці можуть бути вдячними за допомогу, але водночас не варто заплющувати очі й на істині погляди тієї людини, яка допомагає. Він пояснив, що своєю благодійною діяльністю деякі можуть прикриватися і навмисно допомагати у форматі "відкупу", коли насправді мають неоднозначну позицію.

“Допомагати можуть усі, і ми дякуємо за допомогу. Але на цьому давайте зупинимося: це не означає, що якщо ви передали “швидкі” чи гроші й відкупилися, то ви можете повернутися і розповідати, як нам жити. Три роки — це величезний термін!” — підкреслив артист.

Нагадаємо, нещодавно Потап виправдався за свою еміграцію та заговорив про Батьківщину.

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