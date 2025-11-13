Женя Галич розкритикував виступи українців на "Євробаченні" та розкрив, кого вважає гідними конкурсу

Женя Галич / © скриншот з відео

Український співак і лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який нещодавно похизувався відпочинком за кордоном, поділився своєю думкою про виступи українських учасників конкурсу за різні роки.

У шоу NABARI музикант повинен був визначити найгірші виступи, проте спочатку похвалив деяких артистів. Зокрема, він виділив гурт Ziferblat на «Євробаченні-2025» з піснею «Bird of Pray»:

«Вони геніальні музиканти і суперкруті «тіпи», — зазначив Галич.

Виступи alyona alyona і Jerry Heil на «Євробаченні-2024» з композицією «Teresa & Maria» він назвав нормальними. Своєю чергою, Гурт Go_A з треком «Шум» на «Євробаченні-2021», навпаки, дуже сподобався.

До найгірших, за його словами, потрапили Світлана Лобода і Міка Ньютон, адже, за словами Галича, він їх майже не пам’ятає. Також у списку опинилася MARUV, яка мала представляти Україну на Євробаченні-2019 із піснею «Siren Song», але відмовилася від участі через співпрацю з Росією.

Щодо Kalush Orchestra, які представляли Україну на пісенному конкурсі 2022 року, музикант відзначив чудову пісню, проте після перемоги на конкурсі у гурту начебто настав творчий занепад. До цього ж Галич підкреслив, що Олександр Пономарьов і Джамала — справжні легенди, а також висловив прихильність до Ziferblat, Go_A і Melovin, з яким, за його словами, вони навіть «потоваришували».

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич сам заговорив за участь у нацвідборі на «Євробачення-2026». Так, музикант несподівано заявив про участь у конкурсі, проте згодом розкрив неочікувані подробиці своїх висловлювань.