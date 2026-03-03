ТСН у соціальних мережах

Женя Галич відкрив власний бізнес і розсекретив, чим тепер займається

Музикант створив бізнес разом зі своїми побратимами.

Валерія Сулима
Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лідер гурту O.Torvald, український музикант Женя Галич розсекретив створення особливого бізнесу.

Ідея в артиста виникла під час служби у війську. Співак на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що вони з побратимами полюбляли пити каву, оскільки вона дарувала своєрідний затишок. Тож, Женя Галич вирішив заснувати кавовий бренд. Артист це зробив не сам, а разом із побратимами. Як коментує музикант, це кава для хоробрих і така, яка підтримує.

"Ми його створили з моїми побратимами. Це кавовий бренд, який обсмажує, робить каву, створює каву хоробрих, і підтримує одне одного. Оскільки кава була нашим затишком на війні, ми вирішили зробити кавовий бренд", - поділився артист.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич також наголосив, що й музичну кар'єру продовжує розвивати. Артист ділиться, що попереду на нього чекає чимало концертів, де він збиратиме кошти на допомогу ЗСУ.

Зазначимо, Женя Галич у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Артист був у складі 135-го батальйону 114-ої окремої бригади тероборони, брав участь у боях за Бахмут. У жовтні 2024 року виконавець зізнався, що служить у Києві. Співак займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно фіналістка "Холостяка-14" Анастасія Половинкіна продала авто заради відкриття бізнесу. Блогерка вирішила не залучати інвесторів.

